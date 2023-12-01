Семья с двумя детьми вернулась из Германии в Новосибирскую область

Уроженка села Буготак 20 лет прожила в Германии и мечтала перевезти детей в Россию.Сотрудники Управления МВД по Новосибирской области помогли семье из Германии переехать на родину матери, в одно из сёл Тогучинского района.
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