Захарова язвительно прокомментировала заявления немецких политиков

У политиков Германии нужно забрать «ложечку для сахара» и «салфетку». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание вице-канцлера Ларса Клингбайля о том, что Берлин разрешил Украине использовать дальнобойное оружие.
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