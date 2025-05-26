Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова язвительно прокомментировала заявления немецких политиков

Захарова язвительно прокомментировала заявления немецких политиков

У политиков Германии нужно забрать «ложечку для сахара» и «салфетку». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание вице-канцлера Ларса Клингбайля о том, что Берлин разрешил Украине использовать дальнобойное оружие.

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