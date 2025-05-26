Захарова язвительно прокомментировала заявления немецких политиков

У политиков Германии нужно забрать «ложечку для сахара» и «салфетку». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание вице-канцлера Ларса Клингбайля о том, что Берлин разрешил Украине использовать дальнобойное оружие.