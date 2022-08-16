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Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым унизительным событием в истории США

Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым унизительным событием в истории США

globallookpress.com/IMAGO/John Nacion После вывода американского военного контингента из Афганистана, которым командовал нынешний хозяин Белого дома Джо Байден, страна пережила «самое постыдное, некомпетентное и унизительное событие в истории».

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