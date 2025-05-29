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"Флорида" Бобровского выбила "Каролину" и сыграет в финале Кубка Стэнли

"Флорида" Бобровского выбила "Каролину" и сыграет в финале Кубка Стэнли

"Флорида Пантерз" стала первым финалистом Кубка Стэнли сезона-2024/25. В ночь на 29 мая команда в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде обыграла "Каролину Харрикейнз".

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