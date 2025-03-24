"Агроэкспорт": Россия увеличила поставки пива за рубеж на 3% с начала года

Россия в январе и феврале нарастила объем поставок пива за рубеж на 39% относительно аналогичного периода годом ранее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования центра "Агроэкспорт" при российском Минсельхозе.
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