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МО: "Гиацинты" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

МО: "Гиацинты" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ сообщило, что самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" из группировки войск "Запад" успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении в рамках специальной военной операции (СВО).

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