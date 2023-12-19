МО: "Гиацинты" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ сообщило, что самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" из группировки войск "Запад" успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении в рамках специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии