На Украине анонсировали получение «критически нужных» боеприпасов

Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам заседания контактной группы по поддержке Украины заявил, что Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).
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