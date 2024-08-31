Не рассказывайте об этом своим детям: 90 % жирафов оказались геями

Естественная история — это нечто странное — просто посмотрите на состязания жирафов. Независимо от того, описывается ли это как «ритуальный поединок» или «величественный танец», между самцами жирафов происходит что-то эротическое.
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