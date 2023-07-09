Вузы РФ вводят новые направления подготовки после отказа от Болонской системы

Олег Едаменко

Обозвать бакалавриат "базовым уровнем", а магистратуру - "специализированным" - это не есть уход от болонской системы. Это есть уход от реформы, действительно назревшей и перезревшей, в смену терминов. Почему при СССР образование было лучшим в мире? А просто потому, что школьное и вузовское обучение были одной единой системой. И министерство образования было - одно. А сейчас даже в разных школах детей учат по разным образовательным программам, после чего вузы вынуждены дополнительно обучать первокурсников, адаптируя их к вузовским программам. При СССР выпускник школы мог поступить на выбранную специальность в любой вуз страны - и обучение по вузовской программе начиналось с того же места, где закончилось школьное. Нагрузка в 10 классе и на первом курсе была одинаковая, количество предметов в неделю на первом курсе было таким же, как в школе. Не как сейчас - в 11м классе три предмета ЕГЭ, остальные предметы постольку-поскольку, и то если время останется. Министерство было одно, для него была одна задача - выпускать образованных специалистов, хоть из СУЗа, хоть из ВУЗа. А сейчас у Минпросвещения стратегическая задача - результаты ЕГЭ как можно лучше, хотя требования к нему из года в год снижаются (говорят, скоро и по русскому языку введут "базовый уровень", как по математике). Учителя не обучают предмету, а натаскивают на сдачу ЕГЭ. Что за знания получит выпускник - их не волнует. Ээээ, да что говорить....