Сколько на Земле воды и как взлететь на шариках с гелием: рубрика интересных фактов

Бывает, что вас мучит какой-то вопрос, а задать его неудобно. Спросите газету, мы ответим. Сколько на Земле воды? На поверхности планеты 1,4 млрд кубических километров воды, а в недрах может быть ещё больше.
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