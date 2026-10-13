ГЕРОФАРМ: цифровое сопровождение стало доступно пациентам на терапии снижения веса

Приложение Stroynee предлагает контроль дозировки и графика инъекций, рациона, физической активности и эмоционального состояния, а также видеотренировки с Ириной Слуцкой и игровые механики для поддержания мотивации.
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