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Поварёнок с лучшими рецептами

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Песочные ломтики

Песочные ломтики

Это нежное печенье, идеально украсит любое чаепитие. Готовить просто, легко и быстро. Несмотря на не презентабельный вид печенья, оно получилось очень вкусным, ароматным и рассыпчатым! Готовила по книге "Несложно и вкусно".

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