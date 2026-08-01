Песочные ломтики

Это нежное печенье, идеально украсит любое чаепитие. Готовить просто, легко и быстро. Несмотря на не презентабельный вид печенья, оно получилось очень вкусным, ароматным и рассыпчатым! Готовила по книге "Несложно и вкусно".
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