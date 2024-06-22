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Патрушев высказался о борьбе с "пятой колонной". Перла поддержал: "Вражеские подпевалы"

Патрушев высказался о борьбе с "пятой колонной". Перла поддержал: "Вражеские подпевалы"

В России сложился немногочисленный пул активных и напористых авторов, чьи "исследования" и публикации носят откровенно враждебный характер, заявил помощник президента России, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев.

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