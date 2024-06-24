ОПГ и незаконные игры: в Петербурге накрыли казино в двух квартирах

Организаторы получили сроки. В Петербурге накрыли казино, которое работало в двух частных квартирах. Как сообщила объединенная пресс-служба Петербурга, были задержаны трое членов ОПГ — Татьяна Корчагина, Грайр Петросян, Тариел Арканиа.
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