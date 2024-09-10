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Офицер ВС России Данилов заявил: боевики ВСУ готовились дойти до Курска

Офицер ВС России Данилов заявил: боевики ВСУ готовились дойти до Курска

Русский офицер назвал изначальные задачи боевиков ВСУ в Курской областиКомандир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал об изначальных планах украинских боевиков.

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