«Страшно смотреть». Во Владивостоке водитель автобуса насмерть сбил девушку

В четверг, 20 июня, во Владивостоке ранним утром произошло жуткое ДТП. Водитель автобуса сбил девушку насмерть прямо в центре города около остановки общественного транспорта "Лазо", сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dpskontrol_125rus.
В четверг, 20 июня, во Владивостоке ранним утром произошло жуткое ДТП. Водитель автобуса сбил девушку насмерть прямо в центре города около остановки общественного транспорта "Лазо", сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dpskontrol_125rus.
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