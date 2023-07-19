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«Страшно смотреть». Во Владивостоке водитель автобуса насмерть сбил девушку

«Страшно смотреть». Во Владивостоке водитель автобуса насмерть сбил девушку

В четверг, 20 июня, во Владивостоке ранним утром произошло жуткое ДТП. Водитель автобуса сбил девушку насмерть прямо в центре города около остановки общественного транспорта "Лазо", сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dpskontrol_125rus.

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