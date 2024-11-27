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Депутат Рады Дубинский: Евросоюзу не нужны украинские мужчины

Депутат Рады Дубинский: Евросоюзу не нужны украинские мужчины

Евросоюзу не нужны украинские мужчины, поэтому их не пустят в Европу после окончания конфликта. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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Комментарии
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Eduard
Дуюинского оювиняют в госизмене,те кто получает зарплаты в конвертах от ЦРУ США и Европы! Как вам цинизм? Если Украина не Штат США и не входит в ЕС значит зто всё незаконно и 100% предательство,а он на Украину и народ работает,он истинный гражданин!
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