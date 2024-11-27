Депутат Рады Дубинский: Евросоюзу не нужны украинские мужчины

Eduard

Дуюинского оювиняют в госизмене,те кто получает зарплаты в конвертах от ЦРУ США и Европы! Как вам цинизм? Если Украина не Штат США и не входит в ЕС значит зто всё незаконно и 100% предательство,а он на Украину и народ работает,он истинный гражданин!