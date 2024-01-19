Генерал Ставицкий: ВСУ введены в заблуждение и атакуют ложные цели

Современная маскировка, используемая Вооруженными силами РФ, помогла ввести в заблуждение украинских военных, из-за чего они систематически расходуют дорогостоящее высокоточное оружие на удары по ложным целям.
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