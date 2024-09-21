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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жан Силва предложил Евлоеву дату: «Я не могу драться на UFC 307, поэтому предлагаю UFC 309»

«Евлоев, я знаю, что твой бой сорвался, так что вызов принят. Но у меня не получится подраться 6 октября, сотрудники UFC и мой врач не допустят меня.

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