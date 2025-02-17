Маск рассказал о крупнейшем мошенничестве в истории США

Тот факт, что количество американцев, получающих социальные пособия (394 миллиона человек, значительно превышает численность населения страны (334 миллиона человек), является крупнейшим мошенничеством в истории США.
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