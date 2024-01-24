Митя Фомин публичном принес извинения Александру Рогову

Митя Фомин рассказал, что ему стыдно за резкие слова в адрес Александра Рогова Певец Митя Фомин в недавнем интервью раскритиковал стилиста Александр Рогова, который систематически высказывается об образах артиста.
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