Ну, за оптимизм!

Добрый день, агрессоры, ватники и потомственные угро-финно-монголы. Прошлая статья о визите Начальника в Тегеран некоторыми камрадами была признана слишком оптимистичной.
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