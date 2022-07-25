Медвежий угол

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Ну, за оптимизм!

Ну, за оптимизм!

Добрый день, агрессоры, ватники и потомственные угро-финно-монголы. Прошлая статья о визите Начальника в Тегеран некоторыми камрадами была признана слишком оптимистичной.

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