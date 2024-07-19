Вы должны знать этот способ

ВСЕ ПРОСТО у нас

Друзья, простой способ очистить вилки, ложки от загрязнений, налета, нужна только сода. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.