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Чего ждать от ноября: новые законы и правила

Чего ждать от ноября: новые законы и правила

В ноябре в Российской Федерации вступает в силу ряд новых законов и правил, нас ждут три выходных подряд в связи с празднованием Дня народного единства, а кроме того, начнется отсчет последнего месяца, в который необходимо уплатить налоги на имущество (включая транспорт и недвижимость).

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