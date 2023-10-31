Чего ждать от ноября: новые законы и правила

В ноябре в Российской Федерации вступает в силу ряд новых законов и правил, нас ждут три выходных подряд в связи с празднованием Дня народного единства, а кроме того, начнется отсчет последнего месяца, в который необходимо уплатить налоги на имущество (включая транспорт и недвижимость).