Объявлены победители фотоконкурса Nikon Comedy Wildlife Awards 2024

Абсолютный победитель и победитель в категории «Млекопитающие» — «Застрявшая белка» / © Milko Marchetti Победитель в категории «Насекомые» — «Фламенко богомола» / © Jose Miguel Gallego Molina Победитель в категории «Рептилии» — «Лягушка в скафандре» / © Eberhard Ehmke Победитель в категории «Птицы» — «Крушение» / © Damyan Petkov Победитель в категории «Рыбы и другие водные животные» — «Неожиданная смена ролей» / © Przemyslaw Jakubczyk Победитель в категории «Молодой фотограф Nikon» — «Обнимающиеся совята» / © Sarthak Rangandadhan Победитель в категории «Молодой фотограф Nikon» (25 лет и моложе) — «Неловкая улыбающаяся лягушка» / © Kingston Tam Победитель в категории «Портфолио» / © Flynn Thaitanunde-Lobb Приз зрительских симпатий — «Тряси, взъерошь, греми и катись» / © Tapani Linnanmäki .