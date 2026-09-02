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Габриэль написал Кэйну после критики: «Мне не нравилось играть с тобой. Это была самая легкая история, которую я мог бы рассказать. Готов все обсудить, шлю тебе свою любовь и свет»

Экс-нападающий « Сан-Хосе » Кертис Габриэль прокомментировал свою критику в адрес Эвандера Кэйна .

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