Политика как он...
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Политика как она есть

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Sputnik: в шествии «Бессмертного полка» в Бишкеке участвуют тысячи человек

Sputnik: в шествии «Бессмертного полка» в Бишкеке участвуют тысячи человек

В столице Киргизии Бишкеке началось шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщило радио Sputnik. В этом году мероприятие началось в парке имени Даира Асанова, откуда процессия двигалась по улицам Жукеева-Пудовкина/Ибраимова до мемориала «Вечный огонь» на площади Победы.

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