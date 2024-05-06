Контракты на 450 миллионов: компания с почти 20-летней историей споткнулась о жадность директора

Бизнесмен, который ранее был осужден за мошенничество при реконструкции насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль Чановского района, получил еще один условный срок – за мошенничестве при строительстве детского сада в Чанах.
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