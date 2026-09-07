Экс-президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей: Санкции против России — это святое, а против Израиля — это уже антисемитизм

Почему Швейцария применила нейтралитет к США, но проигнорировала его в случае с Израилем? Как получилось, что страна, называющая себя нейтральной, вводит санкции против России, но не против Саудовской Аравии? Что скрывается за отказом Берна разрешить реэкспорт оружия Украине — принципы или страх потерять российский рынок? И сможет ли референдум 27.
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