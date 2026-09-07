Экс-президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей: Санкции против России — это святое, а против Израиля — это уже антисемитизм

Поче­му Швей­ца­рия при­ме­ни­ла ней­тра­ли­тет к США, но про­игно­ри­ро­ва­ла его в слу­чае с Изра­и­лем? Как полу­чи­лось, что стра­на, назы­ва­ю­щая себя ней­траль­ной, вво­дит санк­ции про­тив Рос­сии, но не про­тив Сау­дов­ской Ара­вии? Что скры­ва­ет­ся за отка­зом Бер­на раз­ре­шить реэкс­порт ору­жия Укра­ине — прин­ци­пы или страх поте­рять рос­сий­ский рынок? И смо­жет ли рефе­рен­дум 27.