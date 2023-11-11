Во Львове надеются, что Си остановит Путина взамен на Тайвань от Байдена 

А что вы хотите, огрызок, он и есть огрызок!👀😱😜👈

t

tatyanadavydkina

Китай конечно темная лошадка но на Путина он ну никак не влияет. Это скорее мы можем помочь Китаю с Тайванем в случае чего и Си это знает