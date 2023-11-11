Во Львове надеются, что Си остановит Путина взамен на Тайвань от Байдена 

Не исключено, что на запланированной встрече президентов США и Китая руководитель Белого дома Джо Байден предложит китайскому лидеру Си Цзиньпину оставить в покое Тайвань взамен на то, что тот повлияет на президента РФ Владимира Путина в украинском вопросе.
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