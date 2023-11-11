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Во Львове надеются, что Си остановит Путина взамен на Тайвань от Байдена 

Во Львове надеются, что Си остановит Путина взамен на Тайвань от Байдена 

Не исключено, что на запланированной встрече президентов США и Китая руководитель Белого дома Джо Байден предложит китайскому лидеру Си Цзиньпину оставить в покое Тайвань взамен на то, что тот повлияет на президента РФ Владимира Путина в украинском вопросе.

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Комментарии
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Лев Добрый
А что вы хотите, огрызок, он и есть огрызок!👀😱😜👈
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20 час.
t
tatyanadavydkina
Китай конечно темная лошадка но на Путина он ну никак не влияет. Это скорее мы можем помочь Китаю с Тайванем в случае чего и Си это знает
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12 час.

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