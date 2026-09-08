Путин назвал Тверскую область центром русской земли

Во время встречи в Кремле Виталий Королев выразил благодарность Владимиру Путину за идею назвать Тверскую область "центром русской земли".
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