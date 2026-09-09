Собянин: Около 35 станций метро будет построено до 2035 года

Собянин отметил, что московский метрополитен — один из лучших в мире, как по качеству сервисов, так и по подвижному составу.
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