«Смертные грехи»: каких грешников ждёт самое страшное наказание

В Новом Завете употребляется термин «семь смертных грехов». В Первом послании от Иоанна сказано: «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти.