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Регионы России

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ASUS представила профессиональный 4K-монитор ProArt Display OLED PA27UCDV на выставке IBC 2026

ASUS представила профессиональный 4K-монитор ProArt Display OLED PA27UCDV на выставке IBC 2026

Монитор оснащён 26,5-дюймовой QD-OLED панелью с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

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