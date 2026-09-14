ASUS представила профессиональный 4K-монитор ProArt Display OLED PA27UCDV на выставке IBC 2026

Монитор оснащён 26,5-дюймовой QD-OLED панелью с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
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