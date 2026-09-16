Тайны 50-х Игр и трюк с силовым полем: вышел финальный трейлер приквела "Голодные игры: Рассвет жатвы"

Студия Lionsgate в среду, 16 сентября 2026 года, опубликовала дебютный трейлер фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) – новой экранизации одноименного романа Сьюзен Коллинз, выходящей в прокат 20 ноября 2026 года.
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