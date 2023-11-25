На главной выставке России заработали новые стенды — с подачи правительства. Фото

На международной выставке «Россия» на ВДНХ открылись два новых стенда — «Россия в движении» и «Строим будущее», где можно посмотреть на главные достижения в сферах транспорта и строительства последних лет.
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