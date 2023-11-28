Кабмин Польши попросил Украину отменить регистрацию пустых фур из ЕС

Введение электронной очереди на украинской границе осложнило работу польских дальнобойщиков. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик попросил Украину отменить регистрацию грузовиков, вернувшихся из Евросоюза пустыми, сообщили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии