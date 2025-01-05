Зеленский отказался встретиться с Трампом и Путиным «сразу втроем»

Зеленский отказался проводить переговоры с Трампом и Путиным Президент Украины Владимир Зеленский оказался от переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным «сразу втроем».
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