Ассоциация городов ФРГ призвала тратить миллиарды на строительство бункеров

Глава Ассоциации городов Германии Андре Бергхеггер в своем интервью для Berliner Morgenpost выразил необходимость выделения значительных средств на строительство бункеров с целью защиты гражданского населения страны.
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