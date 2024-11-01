Как известно, на Украине был недавно убил известный борец за "права ЛГБТ*" Ильдар Дадин, который год назад поступил в ВСУ, чтобы воевать против России в рядах коллаборационистского бандформирования "Легион "Свобода России"**.
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