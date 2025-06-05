Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Стало известно о том, что Нацбанк Казахстана объявил решение по базовой ставке, передает inAktau.kz. Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых.
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