В исправительных учреждениях Поморья отметили Крещение Господне

В исправительных учреждениях Архангельской области прошли мероприятия, приуроченные к празднику Крещения ГосподняВ этот день православные верующие участвуют в богослужениях и традиционных купаниях, и осужденные также приобщились к этому значимому событию.
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