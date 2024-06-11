Каждое третье воскресенье июня в России отмечается день медицинского работника. В 2024 году он приходится на 16 июня.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Каждое третье воскресенье июня в России отмечается день медицинского работника. В 2024 году он приходится на 16 июня.