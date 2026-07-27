Путин: Россия продолжает отстаивать безопасность, правду и справедливость

Россия продолжает бороться за свою независимость и безопасность, а также за справедливость и правду. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с депутатами по итогам пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
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