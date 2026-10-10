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Андреева дебютирует в топ-3 мирового рейтинга

Андреева дебютирует в топ-3 мирового рейтинга

Российская теннисистка Мирра Андреева поднимется в топ-3 рейтинга WTA по итогам турнира в Пекине. 10 октября россиянка вышла в финал соревнования, обыграв в полуфинале чешку Николу Бартунькову со счётом 6:2, 6:2.

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