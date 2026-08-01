В команде евроскептиков замена. Почему Рудев — не Орбан

Болгарии вряд ли позволят стать переговорной площадкой между Россией и Западом Дмитрий Родионов На фото: премьер-министр Болгарии Румен Радев (Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Кирилл Озимко Под пристальным вниманием Евросоюза из-за позиции по Украине оказался премьер Болгарии Румен Радев.
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