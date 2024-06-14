Porsche завоевал поул-позицию «24 часов Ле-Мана»

FIAWEC / DPPIВо Франции завершилось сражение за поул-позицию к предстоящему марафону «24 часа Ле-Мана» — в «Гиперпоул» вошли по восемь лучших экипажей в каждой категории, которые вели борьбу за первые места на стартовой решётке.