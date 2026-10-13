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Карвальо считает, что Акинфеев будет играть футбол до 46 лет

Карвальо считает, что Акинфеев будет играть футбол до 46 лет

Обладатель Кубке УЕФА в составе ЦСКА Даниэл Карвальо ответил на вопрос, сколько вратарь армейцев Игорь Акинфеев будет играть футбол.

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