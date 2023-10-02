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Декан ВШЭ напомнил о необходимости оформления статуса пенсионера

Декан ВШЭ напомнил о необходимости оформления статуса пенсионера

Документы следует подавать в строго установленные сроки.Некоторые граждане считают, что выход на пенсию по достижению происходит автоматически, однако это не так – статус пенсионера необходимо оформлять самостоятельно.

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