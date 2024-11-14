Главная утрата Москвы. Какой была Сухарева башня и зачем ее снесли

Вместе с Государственным научно-исследовательским Музеем архитектуры имени Щусева на основе предоставленных им архивных документов рассказываем, какой была Сухарева башня, как и почему ее снесли и осталось ли от нее хоть что-то Менее века назад у Садового кольца, напротив полукружья Странноприимного дома графа Шереметева (ныне — НИИ Склифосовского), возвышалось одно из самых величавых и высотных на тот момент строений Москвы — Сухарева башня, которую порой также называют Сухаревской.